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Мокринская Элеонора Львовна
Мокринская Элеонора Львовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Карелин Лев
Мать
Липатова Валентина Александровна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Карелин Лев
Мать:
Липатова Валентина Александровна
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