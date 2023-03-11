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Мокринская Элеонора Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Карелин Лев

Мать: Липатова Валентина Александровна

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