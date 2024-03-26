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Ракин Иван Евстигнеевич

Место рождения

Русашор, Прилузский район, Автономная область Коми

Дата рождения

1902

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ракин Евстигней

Мать: не указана

Русашор, Прилузский район, Автономная область Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракин Федор Иванович

Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукольщикова (Ракина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна

Русашор, Прилузский район, Автономная область Коми
Смерть
1975

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