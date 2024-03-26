Ракин Иван Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ракин Евстигней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракин Федор Иванович
Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукольщикова (Ракина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ракина (Урнышева) Домна Николаевна
Смерть
1975