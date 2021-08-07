Новосельцева Азиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева Азиса Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1942

Дата смерти

07.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.?

Сын: Новосельцев Александр Львович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вшивцева Вера Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.12.1978

Дочь: Мальцева Елена Львовна

Отец ребёнка: Новосельцев Лев Александрович

Смерть
07.08.2021

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