Новосельцева Азиса Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1942
Дата смерти07.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.?
Сын: Новосельцев Александр Львович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вшивцева Вера Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1978
Дочь: Мальцева Елена Львовна
Отец ребёнка: Новосельцев Лев Александрович
Смерть
07.08.2021