Терехова (Сафонова) Дарья Феодосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1862
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.
Дочь: Марья Онисимовна
Отец ребёнка: Терехов Онисим Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1872
Отец ребёнка: Терехов Онисим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Степан Онисимович
Отец ребёнка: Терехов Онисим Иванович
Смерть
1912