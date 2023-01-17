Терехова (Сафонова) Дарья Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Сафонова) Дарья Феодосиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1862

Муж: Терехов Онисим Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.

Дочь: Марья Онисимовна

Отец ребёнка: Терехов Онисим Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1872

Сын: Терехов Федор Онисимович

Отец ребёнка: Терехов Онисим Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Степан Онисимович

Отец ребёнка: Терехов Онисим Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1912
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