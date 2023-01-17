Великанова (Кочетова) Агафья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Кочетова) Агафья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1900

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1925

Сын: Великанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пименова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1955
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