Великанова (Кочетова) Агафья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1900
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1925
Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович
Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пименова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1955