Матлах (Сачик) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.02.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1967
Отец ребёнка: Матлах Петр Иосифович
Летчик родился в 00.01 10 мая, считает что родился 9 мая
Рождение ребёнка
04.12.1968
Дочь: Пейливанова (Матлах) Галина Петровна
Отец ребёнка: Матлах Петр Иосифович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Живет в Краснодаре Домохозяйка