Матлах (Сачик) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матлах (Сачик) Екатерина Федоровна

Место рождения

Мызово, Волинська область

Дата рождения

18.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Мызово, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матлах Петр Иосифович

Рождение ребёнка
10.05.1967

Сын: Матлах Сергей Петрович

Отец ребёнка: Матлах Петр Иосифович

Летчик родился в 00.01 10 мая, считает что родился 9 мая
Рождение ребёнка
04.12.1968

Дочь: Пейливанова (Матлах) Галина Петровна

Отец ребёнка: Матлах Петр Иосифович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Живет в Краснодаре Домохозяйка

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