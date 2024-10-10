Пирогов Стефан Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1843
Дочь: Пирогова Феодосия Стефановна
Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Прохоровна
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 632об.-633 восприемники: - Пирогов Семен Меркурьевич - Зырянова (Пирогова) Васса Меркурьевна, жена Зырянова Ивана
Рождение ребёнка
06.12.1845
Сын: Пирогов Амвросий Стефанович
Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Прохоровна
ф.6, оп.3, д.909, л. 52об.-53 восприемники - деревни Потоскуевой крестьянин Симанов Петр Григорьевич - Пирогова Стефанида Иовлева, жена Пирогова Семена (?)
Смерть
Неизвестно