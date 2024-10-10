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Пирогов Стефан Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пирогов Меркурий Кириллович

Мать: Пирогова Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
29.05.1843

Дочь: Пирогова Феодосия Стефановна

Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Прохоровна

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 632об.-633 восприемники: - Пирогов Семен Меркурьевич - Зырянова (Пирогова) Васса Меркурьевна, жена Зырянова Ивана
Рождение ребёнка
06.12.1845

Сын: Пирогов Амвросий Стефанович

Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Прохоровна

ф.6, оп.3, д.909, л. 52об.-53 восприемники - деревни Потоскуевой крестьянин Симанов Петр Григорьевич - Пирогова Стефанида Иовлева, жена Пирогова Семена (?)
Смерть
Неизвестно

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