Котов Василий Михайлов
Место рожденияп. Котово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Михаил
Мать: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1666 ст.
Сын: Котов Константин Васильев
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1670 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1676 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Сидор Васильев
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973