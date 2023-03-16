Котов Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий Михайлов

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Место рождения

п. Котово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Михаил

Мать: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1666 ст.

Сын: Котов Константин Васильев

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1670 ст.

Сын: Котов Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1676 ст.

Сын: Котов Осип Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Сидор Васильев

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
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