Шкаев Сергей Афанасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкаев Сергей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкаев Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Шкаева Мария

Рождение ребёнка
03.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкаева Мария

Смерть
Неизвестно

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