Селин Роман Акимович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: Селина Фотинья
Рождение ребёнка
28.12.1911
Мать ребёнка: Селина Матрона
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Селина Матрона
Рождение ребёнка
1917
Сын: Селин Иван Романович
Мать ребёнка: Селина Матрона
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Селина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селина Матрона
Смерть
После 1923