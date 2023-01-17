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Селин Роман Акимович

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Место рождения

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: Селина Фотинья

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.12.1911

Сын: Селин Павел Романович

Мать ребёнка: Селина Матрона

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Селина Матрона

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Селин Иван Романович

Мать ребёнка: Селина Матрона

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Селина Матрона

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селина Матрона

Смерть
После 1923
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