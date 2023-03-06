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Ходырев Иван Диев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Ходырев Дей Яковлевич

Мать: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ходырев Гурий Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ходырев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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