Ходырев Иван Диев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Ходырев Дей Яковлевич
Мать: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно