Тихоненко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1949
Дата смерти05.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2013