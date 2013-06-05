Тихоненко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихоненко Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1949

Дата смерти

05.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2013
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