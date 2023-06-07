Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Семен Тихонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Елена Семенова
Отец ребёнка: Семен Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Тихонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870