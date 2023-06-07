Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Вычислено 1867 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Семен Тихонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Елена Семенова

Отец ребёнка: Семен Тихонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
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