Белова Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова Вера Павловна

Белова Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.