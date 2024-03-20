Михей Фатеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фатей
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина Михеева
Мать ребёнка: Марья Филипова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Димешов Иван Михеев
Мать ребёнка: Марья Филипова
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фиона Михеева
Мать ребёнка: Марья Филипова
Смерть
Неизвестно