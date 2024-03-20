Михей Фатеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихей Фатеев

Михей Фатеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фатей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Михеева

Мать ребёнка: Марья Филипова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Димешов Иван Михеев

Мать ребёнка: Марья Филипова

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фиона Михеева

Мать ребёнка: Марья Филипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close