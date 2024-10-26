Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Осипович

Иван Осипович

Место рождения

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Осип Артамонович

Мать: не указана

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1835

Дочь: Сметанина Неонилла Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мирон Иванович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Верья старая, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.