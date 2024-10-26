Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Осип Артамонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1835
Дочь: Сметанина Неонилла Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мирон Иванович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно