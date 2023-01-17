Дикаревская (Рыболовлева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикаревская (Рыболовлева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

04.01.1896

Дата смерти

14.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1915

Муж: Дикаревский Константин Николаевич

Олонецкая губерния, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1917

Сын: Дикаревский Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Дикаревский Константин Николаевич

Смерть
14.12.1977
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №3
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