Дикаревская (Рыболовлева) Анастасия Ивановна
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения04.01.1896
Дата смерти14.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
04.01.1896
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1915
Олонецкая губерния, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1917
Сын: Дикаревский Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Дикаревский Константин Николаевич
Смерть
14.12.1977
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №3