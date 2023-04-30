Иванов Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
До ?.09.1917
член коммунистической партии
Работа или профессия
После ?.09.1917
секретарь полкового комитета г.Гдов, заместитель председателя Гдовского уездного исполкома
Упоминание
1950
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18419781
Смерть
После 1950
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