Иванов Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
До ?.09.1917
член коммунистической партии
Работа или профессия
После ?.09.1917
секретарь полкового комитета г.Гдов, заместитель председателя Гдовского уездного исполкома
Упоминание
1950
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18419781
Смерть
После 1950