Mass (Axelroad) Ruth Florence — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mass (Axelroad) Ruth Florence

Место рождения

New York, USA

Дата рождения

09.11.1912

Дата смерти

17.09.1997

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1912

Отец: Axelroad Morris (Moshe)

Мать: (Smolensky) Josephine (Fannie Yuspie) (Fannie, Yuspie)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mass Abraham Louis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mass Abraham Louis

Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
17.09.1997

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