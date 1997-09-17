Mass (Axelroad) Ruth Florence
Место рожденияNew York, USA
Дата рождения09.11.1912
Дата смерти17.09.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mass Abraham Louis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Mass Abraham Louis
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
17.09.1997