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Пирожков Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1965

Отец: Пирожков Борис Михайлович

Мать: Пирожкова (Овчаренко) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
28.11.1971

Сын: Пирожков Никита Михайлович

Мать ребёнка: Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1995

Дочь: Кузнецова (Пирожкова) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.2010

Сын: Пирожков Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна

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