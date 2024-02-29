Пирожков Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1965
Рождение ребёнка
28.11.1971
Сын: Пирожков Никита Михайлович
Мать ребёнка: Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1995
Дочь: Кузнецова (Пирожкова) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.2010
Сын: Пирожков Савелий Михайлович
Мать ребёнка: Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна