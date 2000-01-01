Haff Peter Frank
Место рожденияLasiche, Russia
Дата рождения10.05.1885
Дата смерти13.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Lasiche, Russia
Иммиграция
1903
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Haff Carl F
Мать ребёнка: Haff Ottilia Rose
Glen Ullin, Morton, North Dakota, USA
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Weinberger Elisabetha
Мать ребёнка: Haff Ottilia Rose
North Dakota, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Haff Ottilia Rose
Смерть
13.09.1956
Bismarck, Burleigh, North Dakota, USA