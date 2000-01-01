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Haff Peter Frank

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Место рождения

Lasiche, Russia

Дата рождения

10.05.1885

Дата смерти

13.09.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

1905 г.р.
Около 1906 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Lasiche, Russia
Иммиграция
1903
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Haff Carl F

Мать ребёнка: Haff Ottilia Rose

Glen Ullin, Morton, North Dakota, USA
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Weinberger Elisabetha

Мать ребёнка: Haff Ottilia Rose

North Dakota, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Haff Ottilia Rose

Смерть
13.09.1956
Bismarck, Burleigh, North Dakota, USA
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