Приходько Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Трифон Иванович
Отец ребёнка: Приходько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Николай Иванович
Отец ребёнка: Приходько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Василий Иванович
Отец ребёнка: Приходько Иван
Смерть
Неизвестно