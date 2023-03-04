Мягкова (Тараканова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягкова (Тараканова) Любовь Ивановна

Мягкова (Тараканова) Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1994

Дочь: Вотинцева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Вотинцев Сергей Леонидович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1997

Сын: Вотинцев Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Вотинцев Сергей Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close