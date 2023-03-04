Мягкова (Тараканова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1994
Дочь: Вотинцева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Вотинцев Сергей Леонидович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1997
Отец ребёнка: Вотинцев Сергей Леонидович