Булатова Параскева Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Соломанида Егорова
Отец ребёнка: Булатов Егор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Зиновия Егорова
Отец ребёнка: Булатов Егор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816