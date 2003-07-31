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Петрова Елена Петровна
Петрова Елена Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.2003
Пол
Женский
Отец
Петров Петр Александрович
1974 г.р.
Мать
Петрова Надежда Валентиновна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2003
Отец:
Петров Петр Александрович
Мать:
Петрова Надежда Валентиновна
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