Валиахметов Касим Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметов Касим Ибрагимович

Место рождения

Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка
Рождение ребёнка
19.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
04.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
20.07.1956

Дочь: Минзифа Касимовна

Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Военная служба
Неизвестно
Валиахметов Касым Ибрагимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916 Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка. Юбилейная картотека
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp83126673/
Смерть
Неизвестно
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