Валиахметов Касим Ибрагимович
Место рожденияТатарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1943
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
04.04.1946
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
20.07.1956
Дочь: Минзифа Касимовна
Мать ребёнка: Валиахметов Сания Сибгатовна
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Военная служба
Неизвестно
Валиахметов Касым Ибрагимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916 Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка. Юбилейная картотека
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp83126673/
Смерть
Неизвестно