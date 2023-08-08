Климова Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Авдотья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1752 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1767

Сын: Карпов Филипп Никитович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
27.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-27 Страница: лл.??? (Хилкотой, Климов Алексей) Расшифровка: Ревизск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Климович

Смерть
Неизвестно
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