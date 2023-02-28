Лаптев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения26.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1914
Отец: Лаптев Федор Феоктистович
Мать: Домна Петровна
Рождение ребёнка
15.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.05.1941
Сын: Лаптев Борис
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно