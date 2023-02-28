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Лаптев Николай Федорович

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1914

Отец: Лаптев Федор Феоктистович

Мать: Домна Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.05.1941

Сын: Лаптев Борис

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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