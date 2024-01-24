Пономарев Моисей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Моисей Алексеевич

Место рождения

с. Гробово Свердловской обл

Дата рождения

08.02.1924

Дата смерти

04.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924

Отец: Пономарев Алексей

Мать: Пономарева Агафья

с. Гробово Свердловской обл
Рождение ребёнка
08.08.1947

Сын: Валерий Викторович Борунов

Мать ребёнка: Пономарева Фаина Васильевна

Россия, г. Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Фаина Васильевна

Смерть
04.06.1985
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