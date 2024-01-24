Пономарев Моисей Алексеевич
Место рожденияс. Гробово Свердловской обл
Дата рождения08.02.1924
Дата смерти04.06.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924
Отец: Пономарев Алексей
Мать: Пономарева Агафья
с. Гробово Свердловской обл
Рождение ребёнка
08.08.1947
Сын: Валерий Викторович Борунов
Мать ребёнка: Пономарева Фаина Васильевна
Россия, г. Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Фаина Васильевна
Смерть
04.06.1985