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Жалялетдинов Искандер Мулла

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1879

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Хасянов Жалялетдин Указной Мулла

Мать: не указана

Совершение преступления
Неизвестно
Жалялетдинов Искандер (1879) Дата рождения: 1879 г. Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: мулла Место проживания: Арзамаский р-н, дер. Чембелей Мера пресечения: арестован Дата... Показать все
Рождение ребёнка
1901

Сын: Жалялов Мясум Искандерович

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Жалялова) Махмура Мясумовна

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Жалялова) Сагадят Мясумовна

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1912

Сын: Жалялетдинов Ахмят Искандерович

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Жалялова) Хава Мясумовна

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Жалялова) Мавжубя Мясумовна

Мать ребёнка: Фатыма

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно

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