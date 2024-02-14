Жалялетдинов Искандер Мулла
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения1879
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Хасянов Жалялетдин Указной Мулла
Мать: не указана
Совершение преступления
Неизвестно
Жалялетдинов Искандер (1879) Дата рождения: 1879 г. Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: мулла Место проживания: Арзамаский р-н, дер. Чембелей Мера пресечения: арестован Дата... Показать все
Рождение ребёнка
1901
Сын: Жалялов Мясум Искандерович
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Жалялова) Махмура Мясумовна
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Жалялова) Сагадят Мясумовна
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1912
Сын: Жалялетдинов Ахмят Искандерович
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Жалялова) Хава Мясумовна
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Жалялова) Мавжубя Мясумовна
Мать ребёнка: Фатыма
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно