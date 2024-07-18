Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Михаил
Мать: Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно