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Иван Михайлович

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Михаил

Мать: Агафья Михайловна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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