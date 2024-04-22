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Шульгин Борис

Место рождения

Азовы, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульгин Яков

Мать: не указана

Азовы, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
?.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул
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