Куркин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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