Куркин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно