Месилова (Тюленина) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Месилова (Тюленина) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1968

Отец: Тюленин Сергей Владимирович

Мать: Чичигина Ася Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Месилов Алексей Владимирович

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1993

Сын: Месилов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Месилов Алексей Владимирович

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