Туркина Праскева Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина Праскева Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Туркина Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Туркин Иван Васильевич

Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1842

Сын: Туркин Максим Иванович

Отец ребёнка: Туркин Иван Васильевич

Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Климушева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Туркин Иван Васильевич

Деревня Лыатинская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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