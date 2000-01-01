Туркина Праскева Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Туркина Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Туркин Иван Васильевич
Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Туркин Иван Васильевич
Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Климушева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Туркин Иван Васильевич
Деревня Лыатинская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно