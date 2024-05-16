Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна 15.03.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
5.03.1888 Дария Билетный унтер офицер Ефим Вуколович Новиков и Хиония Алексеевна 17.03 Роман Яковлев и Тита Федорова жена Татьяна Герасимова
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Ильин Василий Прокопьевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
27.01.1908 Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева сын Василий,24 года, первый брак и Села Токмакла отставного унтер офицера Евфима Вуколовича Новикова дочь Дарья,19 лет, первый брак По жениху и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Ильин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
30.10.1909

Дочь: Ильина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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