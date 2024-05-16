Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
5.03.1888 Дария Билетный унтер офицер Ефим Вуколович Новиков и Хиония Алексеевна 17.03 Роман Яковлев и Тита Федорова жена Татьяна Герасимова
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
27.01.1908 Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева сын Василий,24 года, первый брак и Села Токмакла отставного унтер офицера Евфима Вуколовича Новикова дочь Дарья,19 лет, первый брак По жениху и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1908
Отец ребёнка: Ильин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.10.1909
Дочь: Ильина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно