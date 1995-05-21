Ермолаев Виктор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1932
Дата смерти21.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1956
Рождение ребёнка
18.09.1963
Рождение ребёнка
08.06.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Мария Петровна
Смерть
21.05.1995