Ермолаев Виктор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Виктор Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1932

Дата смерти

21.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Мария Петровна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Мария Петровна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
08.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Мария Петровна

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Мария Петровна

Смерть
21.05.1995
Советск, Советский, Калининградская область
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