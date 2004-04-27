Козлова (Чернышова) Мария Серафимовна
Место рождения
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти27.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Рождение ребёнка
1942
Сын: Сергиенко Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергиенко Сергей
Бракосочетание
До 1951
Муж: Сергиенко Сергей
Бракосочетание
1952
Развод
До 1952
Муж: Сергиенко Сергей
Рождение ребёнка
10.05.1953
Рождение ребёнка
07.01.1958
Рождение ребёнка
24.01.1962
Смерть
27.04.2004
Похороны
Неизвестно