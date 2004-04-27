Козлова (Чернышова) Мария Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Чернышова) Мария Серафимовна

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Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Чернышов Серафим Филиппович

Мать: Чернышова Екатерина Акимовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Сергиенко Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергиенко Сергей

Бракосочетание
До 1951

Муж: Сергиенко Сергей

Бракосочетание
1952

Муж: Козлов Иван Николаевич

Развод
До 1952

Муж: Сергиенко Сергей

Рождение ребёнка
10.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
27.04.2004
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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