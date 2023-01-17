Кузнецова (Козлова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Козлова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

13.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузнецов Александр Михаилович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Архангельская Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: Кузнецова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кузнецова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1922

Дочь: Климова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кузнецова Муза Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Николаевич

Смерть
13.03.1953
Шуя, Шуя, Ивановская область
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