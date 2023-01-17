Кузнецова (Козлова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти13.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Александр Михаилович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Архангельская Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: Кузнецова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кузнецова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1922
Дочь: Климова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кузнецова Муза Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1953