Курносов Савелий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курносов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Курносова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Курносов Дмитрий Савельев
Мать ребёнка: Курносова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Курносов Григорий Савельев
Мать ребёнка: Курносова Акулина Иванова
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно