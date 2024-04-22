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Курносов Савелий

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курносов Тимофей Васильев

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Курносов Петр Савельев

Мать ребёнка: Курносова Акулина Иванова

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Курносов Дмитрий Савельев

Мать ребёнка: Курносова Акулина Иванова

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Курносов Григорий Савельев

Мать ребёнка: Курносова Акулина Иванова

Коломна, Коломенский, Московская область
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курносова Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно
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