Тамбовцева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1921
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепурина (Тамбовцева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Александр Павлович
Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Сергей Павлович
Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1882
Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич
Смерть
1921