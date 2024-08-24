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Тамбовцева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепурина (Тамбовцева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Александр Павлович

Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
27.11.1882

Сын: Тамбовцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Тамбовцев Павел Григорьевич

Смерть
1921

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