Кабанов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1909 ст.

Сын: Кабанов Василий Константинович

Мать ребёнка: Кабанова Ольга Николаевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кабанов Алексей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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