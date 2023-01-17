Кабанов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1909 ст.
Сын: Кабанов Василий Константинович
Мать ребёнка: Кабанова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кабанов Алексей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно