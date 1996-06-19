(Филина) Надежда Ильинична
Место рожденияКир.ССР,г.Фрунзе
Дата рождения11.02.1930
Дата смерти19.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930
Отец: Филин Илья
Кир.ССР,г.Фрунзе
Бракосочетание
09.01.1954
Зарегестрирован в пос.совете ст.Джамбул Актюбинской обл.,Каз.ССР
Свидетельство о браке ФЮ № 682778
Рождение ребёнка
21.10.1954
Сын: Тамбовцев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Тамбовцев Николай Федорович
Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тамбовцев Николай Федорович
Каз.ССР,,г.Джамбул
Смерть
19.06.1996
Казахстан,г.Жамбыл
Причина смерти: Рак
Похороны
20.06.1996
Казахстан,г.Жамбыл,