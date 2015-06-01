Каримов Зиннур Исхакович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти?.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
?.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно