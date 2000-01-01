Бессонов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916

Отец: Бессонов Степан Васильевич

Мать: Бессонова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бессонова Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Фаина

Смерть
Неизвестно
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