Бессонов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бессонова Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессонова Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова Фаина
Смерть
Неизвестно