Никанов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1937
Дочь: Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Никанова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Никанова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1942
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
пропал без вести на Невском пятачке