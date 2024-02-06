Никанов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никанов Александр Дмитриевич

Мать: Никанова Ирина Сосипатровна

Рождение ребёнка
?.12.1937

Дочь: Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Никанова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Никанова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никанова Александра Николаевна

Смерть
16.08.1942
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
пропал без вести на Невском пятачке
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