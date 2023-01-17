Воробьёва Елисавета Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Елисавета Флегонтовна

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Место рождения

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1866

Отец: Флегонт Николаевич

Мать: Агрофена Егоровна

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1884

Муж: Воробьёв Каллистрат Сергеевич

Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Отец ребёнка: Воробьёв Каллистрат Сергеевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Каллистратовна

Отец ребёнка: Воробьёв Каллистрат Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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