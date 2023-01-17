Воробьёва Елисавета Флегонтовна
Место рождения
Дата рождения20.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1866
Отец: Флегонт Николаевич
Мать: Агрофена Егоровна
Бракосочетание
22.10.1884
Рождение ребёнка
26.10.1906
Сын: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
Отец ребёнка: Воробьёв Каллистрат Сергеевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Каллистратовна
Отец ребёнка: Воробьёв Каллистрат Сергеевич
Смерть
Неизвестно