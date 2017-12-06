Серов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Михаил Степанович

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Место рождения

д. Глинка Алтайского края

Дата рождения

14.06.1956

Дата смерти

06.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Глинка Алтайского края
Рождение ребёнка
19.07.1980

Дочь: Серова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна

г. Канск Красноярского края
Бракосочетание
07.01.1981

Жена: Серова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна

Смерть
06.12.2017
г. Канск Красноярского края
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