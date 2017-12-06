Серов Михаил Степанович
Место рожденияд. Глинка Алтайского края
Дата рождения14.06.1956
Дата смерти06.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Глинка Алтайского края
Рождение ребёнка
19.07.1980
Дочь: Серова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна
г. Канск Красноярского края
Бракосочетание
07.01.1981
Жена: Серова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна
Смерть
06.12.2017
г. Канск Красноярского края