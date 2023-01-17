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Федоров Дмитрий Юрьевич
Федоров Дмитрий Юрьевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.03.1993
Пол
Мужской
Отец
Федоров Юрий Александрович
1970 г.р.
Мать
Федорова Наталия Сергеевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1993
Отец:
Федоров Юрий Александрович
Мать:
Федорова Наталия Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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