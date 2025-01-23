Рожнов Олег Вадимович 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРожнов Олег Вадимович

Рожнов Олег Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Около 2023

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Рожнов Вадим Александрович

Мать: Рожнова (Субботина) Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.